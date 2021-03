Vaccination  : le fonctionnement du Copivac

DANS l'objectif de réussir le pari de la vaccination massive des populations, de les protéger contre les effets graves du Covid-19 et de réduire systématiquement la mortalité ainsi que la morbidité liée à cette maladie, le tout nouveau Comité national de vaccination (Copivac) se dote de tous les moyens de ses missions.

Encadré par le Pev (Programme élargi de vaccination) et les services de santé militaire, ainsi que des partenaires tels que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et le Centre de recherches médicales de Lambaréné (Cermel), cette instance dispose de plusieurs sous-commissions aux tâches bien définies.

Il y a notamment la sous-commission médico-technique dont le rôle est d'organiser les centres de vaccination et l'activité vaccinale de manière générale ; celle de la pharmacovigilance (surveillance immédiate ou tardive après vaccination, notamment sur les effets secondaires) ; celle de la logistique (bonne conservation des vaccins) ; la gestion des données (collecte quotidienne des informations au sein des structures sanitaires pour les transférer au niveau central), les finances et administration (évaluation des besoins et moyens), hygiène et assainissement (gestion des déchets médicaux), et suivi évaluation (supervision générale et points d'étapes).