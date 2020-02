UE-ACP : Plus de 2 milliards pour soutenir les acteurs culturels

L'Union européenne (UE) en soutien à la créativité au Gabon et en Afrique centrale. L'espace communautaire met à disposition une enveloppe de 2 milliards 755 millions 019 mille 400 francs pour dynamiser l'ensemble du secteur culturel et créatif dans notre sous-région.

Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre d'un processus dénommé "Soutien aux industries culturelles et créatives Afrique Caraïbes Pacifique (ACP)" , invite dès à présent artistes et autres promoteurs culturels, à développer et à mettre en place leurs différentes créations.

Pour cela, trois axes vont meubler cette action de l'UE. Notamment en appuyant la culture comme moteur de croissance économique et de création d’emplois décents, en faisant la promotion du dialogue interculturel comme un facteur de stabilité et de paix, et en sauvegardant l’héritage et la diversité culturelle, pour plus de cohésion sociale et de résilience, en particulier auprès des communautés affectées par les conflits et crises. Une offre de coopération que le ministre de la Culture et des Arts, Michel Menga M'Essone, a appréciée à sa juste valeur. L’ambassadrice de l’UE dans la sous-région, Bento Païs, se réjouit d’un appel à projets qui va "stimuler la création d’emplois et la culture".