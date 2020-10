Télévision : c'est parti pour ''Gabon Culture'' !

Le ministre d'État en charge de la Communication et de l'Économie numérique, Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, a procédé, lundi dernier, à Libreville, au lancement officiel de la chaîne nationale ''Gabon Culture''.

Il s'agit d'une chaîne thématique du groupe Gabon Télévisions axée sur la promotion de la culture gabonaise, de la nature et des questions liées à l'éducation environnementale. "Cette chaîne thématique est un moyen de permettre à la jeunesse gabonaise de se réconcilier avec sa culture. Et au-delà de la culture, nous avons le Gabon que nous devons magnifier dans toutes ses formes. C'est aussi un espace audiovisuel dédié à nos artistes pour valoriser cette culture et faire en sorte que notre pays soit de mieux en mieux connu grâce au partenariat signé avec Canal +", a déclaré le membre du gouvernement, sans manquer de féliciter l'ancienne équipe de la direction générale de Gabon Télévisions pour avoir atteint un des objectifs qui lui avait été assignés.

S'inscrivant dans la vision de la réforme de l'audiovisuel public instituée par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, cette nouvelle chaîne est le fruit d'une collaboration tripartite entre Canal + Gabon, le groupe Vivendi Africa (GVA) et le groupe Gabon Télévisions. Elle est déjà positionnée sur les bouquets Canal + au numéro 322. Il reste maintenant à donner un contenu efficient et régulier à cette chaîne, découlant de la richesse culturelle du Gabon.



