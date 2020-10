Patrice Neveu : "Cette défaite face au Bénin ne doit pas semer le doute"

- l'union. Patrice Neveu, votre équipe a été battue dimanche dernier par le Bénin. Pour vous, quelles sont les grandes leçons à tirer de ce match à vite oublier ?

- Patrice Neveu : Il y a plusieurs lectures à faire au sortir de cette rencontre. J'ai décrypté le comportement collectif de l'équipe, le rendement du collectif, le rendement individuel de chaque joueur et l'incorporation de nouveaux joueurs. Ces différents éléments, bien analysés, me permettront de bien préparer la double confrontation face à la Gambie, au mois de novembre prochain.

- Par rapport au côté positif de ce match, l'équipe est restée sur ses fondamentaux au niveau de la récupération du ballon. Nous avons mis en difficulté le Bénin quand il était en possession du ballon. Ils avaient du mal à sortir de derrière les ballons, du fait de notre pressing. En animation de jeu, quand on avait la balle, c'était intéressant. Par contre, nous avons manqué de percussion au niveau offensif. Comme vous le savez, en football, seule l'efficacité compte. Nous avons eu des occasions sans les concrétiser. Si on avait été plus présent dans les duels et autres combats, on aurait eu d'autres occasions. J'ai rassemblé tous ces éléments pour bien préparer les deux matchs prochains.