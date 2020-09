Télévision : 60 minutes de slam pour célébrer le Gabon

La célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Gabon, le 17 août 2020, n'a pas laissé indifférents les responsablence de Canal + Gabon. Pour marquer cet événement de portée nationale, l’opérateur de distribution des programmes télévisés cryptés a organisé un spectacle de slam inédit intitulé "60 minutes de slam pour le Gabon".

L'objectif était de faire rayonner le ''vert-jaune-bleu'', les couleurs nationales de notre pays qui fêtait ce jour-là ses 60 années de souveraineté internationale. Pour marquer le coup, Canal + Gabon a décidé de s’associer à des slameurs gabonais les plus en vue du moment pour offrir le spectacle "60 minutes de slam pour le Gabon". Un jubilé tout en diamant ayant vu la participation de Slam Master No, artiste de poésie urbaine et triple champion du Gabon de slam, Loupiano, Psychic et Ramses Junior.

Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la valorisation de la culture gabonaise dont Canal + Gabon s’est fait le chantre, visait à célébrer, à l’instar de 16 autres pays africains, l’accession du pays à la souveraineté internationale sur une note culturelle urbaine. Compte tenu des restrictions imposées par le Covid-19 qui continue de dicter sa loi, l’événement a été retransmis en direct sur la page Facebook de Canal + Gabon ; tout comme le concert des 40 ans de carrière de l'international Sima Mboula organisé en partenariat avec l'agence Hokano et Oss Pro. Avec ces deux événements, Canal + entend conforter son image de marque culturelle. Les abonnés et passionnés de culture avaient de quoi se régaler durant cette période festive.



R.H.A



