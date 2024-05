Sécurité pénitentiaire : la promotion "Yves Barassouaga" prête à servir

Une bonne chose de faite. La Sécurité pénitentiaire (SP) dispose désormais de sa propre école de formation des officiers en son sein. Il s'agit de l'École nationale de la sécurité pénitentiaire.

La sortie officielle de la première cuvée des stagiaires du cours d’application d'officiers de ladite structure a eu lieu le vendredi 17 mai 2024 dans la cour d'honneur de la prison centrale de Libreville.

Au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de la Justice, François Mangari, en présence des généraux, officiers supérieurs, sous-officiers, militaires de rang, ainsi que des parents des récipiendaires.

Remise en deux phases par les responsables de la Sécurité pénitentiaire des médailles d'honneur et de reconnaissance aux personnels civils et militaires, remise des parchemins aux élèves officiers, prestation de serment et baptême de la promotion ont été les moments forts de cette cérémonie.

Baptisée promotion "Général de division Yves Barassouaga", cette première cuvée de l'École nationale de sécurité pénitentiaire compte 124 officiers dont 58 hommes et 66 femmes.

Elle avait au départ 140 stagiaires, 15 en ont été exclus et 1 a perdu la vie en cours de formation. Pendant 9 mois, ces matons ont donc suivi les enseignements appliqués intégrant les sciences et techniques pénitentiaires, la psychologie carcérale, la criminologie, etc.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/GABON