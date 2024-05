Assala Energy : L’État mandate la banque Premier Invest pour boucler l’opération

Annoncé en février 2024, l’État est en passe de boucler définitivement le rachat de la compagnie pétrolière Assala Energy.

La banque d’investissement africaine Premier Invest, intervenant à Londres, Abou Dhabi et Dubaï, vient d’annoncer avoir obtenu le mandat exclusif pour une période de six mois (du 14 avril au 30 septembre) pour une levée de fonds de 1,2 milliard de dollars (720 milliards de FCFA).

Cette levée de fonds va permettre d’achever l’acquisition par Gabon Oil Company (GOC) des actifs pétroliers au Gabon d’Assala Energy, détenu par le fonds d’investissements américain Carlyle.

C’est la plus grosse opération financière concernant l’Afrique en 2024, indique-t on. Ces actifs regroupent sept licences de production pétrolière terrestre, un réseau de pipeline et le terminal d’exportation pétrolière de Gamba.

L’accord entre Premier Invest et GOC a été signé par Marcellin Simba Ngabi, directeur général de GOC et le fondateur et directeur associé de Premier Invest, René Awambeng, ancien dirigeant de l’African Export Import Bank.

MSM

Libreville/Gabon