Santé mère-enfant : vers la révision d'un nouveau carnet

Dans la perspective de la révision du carnet de santé national mère-enfant, la direction nationale de la Santé maternelle et infantile (DNSMI) avec l’appui technique et financier de l’agence japonaise de coopération (JICA) et l’Agence française de développement (AFD) a entrepris une enquête sur l’utilisation du carnet de santé dans les structures sanitaires publiques, parapubliques et privées de la région de Libreville/Owendo, du Moyen Ogooué.

Il s’agit de recueillir les avis des utilisateurs du carnet, notamment les prestataires de soin et les parents. Savoir ce qu’ils pensent de cet outil d’aide à la prise en charge du couple mère-enfant. Elaboré en 2013, huit ans après, la tutelle souhaite moderniser le carnet et l’adapter aux besoins des utilisateurs. "Des remarques ont été faites sur le format. Certains le trouve petit et doit être agrandi, ajouter un peu de coloration" a indiqué la DNSMI, Jonasse Antimi.

C’est à l’issue de cette enquête que les recommandations formulées aboutiront à l'élaboration d' un nouveau carnet.

R.H.A

Libreville/Gabon