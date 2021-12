Ligue Europa : Guelor Kanga continue le parcours

L’EGALISATION sur penalty transformé par le Serbe Aleksandar Katai (70e minute) a non seulement permis à l’Etoile Rouge de revenir à la hauteur du Sporting Braga (1-1), qui a ouvert le score sur un premier coup de pied de réparation du Brésilien Galeno (52e), mais il a surtout aidé les Serbes (11 points) à conserver leur unité d’avance sur les Portugais en tête de la poule F et valider une qualification pour les 8es de finales de la Ligue Europa 2021-2022.

Présent de bout en bout au cœur du jeu belgradois, Guelor Kanga a livré une prestation aboutie et aurait pu l’agrémenter d’un but, sans une belle horizontale de Mattheus, le portier brésilien de Braga qui a détourné sa frappe limpide longue distance. Pour ce qui était le huitième match (pour un but et une passe décisive) de Ligue Europa de l’international gabonais qui compte aussi cette saison trois matchs de tours préliminaires de Ligue des champions.

Un total que Kanga devrait améliorer au printemps prochain. Lui qui compte en carrière 41 matchs (10 en Ligue des champions et 31 en Ligue Europa), 5 buts et 4 passes décisives. Faisant de lui le Gabonais le plus présent de l’histoire sur la scène européenne, après l’incontesté leader Pierre-Emerick Aubameyang (81 matchs, 40 buts et 12 passes décisives).