Santé : au pas de charge

Dès sa prise de fonction le jeudi 23 juillet dernier, le nouveau ministre de la Santé Guy-Patrick Obiang Ndong avait averti : il est temps de se retrousser les manches et de s'attaquer aux différents maux qui minent le secteur de la santé au Gabon.

Sa première sortie a été, actualité oblige, liée à la gestion du coronavirus. Dès la découverte de trois clusters (foyers) dans l’Ogooué-Maritime, le Moyen-Ogooué et la Ngounié, le 28 juillet dernier, le ministre de la Santé avait annoncé qu'il se rendrait dans ces zones pour s'enquérir de la situation. Ce qu'il a fait les 31 juillet et 1er août derniers en visitant les sites d'Olam dans la province de la Ngounié, et pétrolier Maurel & Prom à Lambaréné (Moyen-Ogooué). Soit deux clusters sur trois. C'était l'occasion de renforcer le dispositif sanitaire en vue de limiter la progression du virus.

De passage dans la Ngounié, le ministre s'est arrêté au Centre hospitalier régional de Mouila (CHRM) pour s’enquérir des conditions de prise en charge des malades et des conditions de travail du personnel. Problèmes de gouvernance, malversations financières, dysfonctionnement de l’unité de production de l’oxygène, vétusté des locaux et absences injustifiées du personnel et de certains responsables dont le directeur général de la structure et le directeur des Ressources humaines, etc, ont été constatés. La tutelle a d'ailleurs pris la décision de suspendre le responsable des Ressources humaines et la major du service des urgences. Le directeur général devrait, lui, s'expliquer sur son absence de plus de deux semaines.