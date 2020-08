''Restart'' : affaire compliquée pour Chris Silva Obame

Mais depuis la reprise de la NBA le 30 juillet dernier et une sortie contre Denver Nuggets, le 1er août, l'arrière gabonais vit un ''restart'' difficile.

Avant la confrontation contre Indiana Pacers, demain dans la bulle d'Orlando, il ne compte en effet qu'une seule minute de jeu et un rebond pris. C'était le 6 août lors du revers devant Milwaukee Bucks (116-130). Puis, le néant.

Et certainement une indication définitive du rôle qui sera dévolu à l'ancien joueur de South Carolina qui, avant la longue coupure, avait au compteur 41 matchs disputés (sur 65 possibles) et des statistiques perfectibles en moyenne par match (2 9 points, 2,7 rebonds, 0,5 passe décisive, 0,2 interception, 0,4 block, 62,3% de réussite aux tirs et 7,5 minutes de jeu),