Russophobie : l'ambassadeur Iskandarov dénonce le rôle de Coco Chanel

Dans la guerre de communication qui oppose la Russie aux pays membres de l'OTAN, les missions diplomatiques russes apportent chacune sa part de vérité. À Libreville, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République gabonaise, Ilias Iskandarov, dénonce les manifestations à caractère russophobe qui se déroulent à Paris.

Dans un communiqué dont L'Union a reçu copie, il précise qu'il " s'agit notamment des tentatives de la maison de parfum Chanel de discriminer les clients en raison de leur nationalité, en particulier en ne vendant pas les produits de cette marque aux citoyens russes".

Et le diplomate russe en poste à Libreville d'ajouter que " la partie russe considère ces manifestations comme racistes rappelant les actions des autorités blanches dans l'Afrique du Sud pendant la période de l'apartheid." Un document parvenu à notre rédaction indique que " pendant la Seconde Guerre mondiale, Coco Chanel était collaboratrice et agente d'information du Troisième Reich. Elle est largement connue pour ses liens avec les employés du gouvernement d'occupation de la France. En particulier, son cher ami était le baron Hans Güther von Dinklage, attaché de la mission allemande et responsable de la propagande nazie à Paris". Le document affirme que "Coco Chanel réglait ses problèmes commerciaux en se servant des nazis.

Avant la guerre, elle a vendu les capacités de production du célèbre parfum Chanel N°5 à des Juifs. Avec l'aide des nazis, elle tentait de récupérer les droits sur les bénéfices de la vente de parfum". Suite au conflit en Ukraine, sur les plateaux de télé ou dans les rédactions, les missions diplomatiques russes tentent de répondre aux actions de com, en y apportant des éléments qui éclairent le dessous des cartes.

Par Innocent M'BADOUMA

Libreville/Gabon