Koula-Moutou/PDG/An 54 : l'autre message !

C'EST à l'unisson que les militants du Parti démocratique gabonais (PDG) de l'Ogooué-Lolo ont célébré, le week-end écoulé en différé à Koula-Moutou, le 54e anniversaire de leur formation politique. Aux côtés des membres du Comité permanent du Bureau politique, Blaise Louembe, Régis Immongault Tatangani, du président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, et bien d'autres hiérarques du PDG. Une véritable démonstration de force.

D'autant que dans une ambiance chaude et militante, Blaise Louembe, Régis Immongault Tatangani et Faustin Boukoubi ont sonné, tour à tour, la mobilisation des troupes en vue de faire réélire leur "champion", Ali Bongo Ondimba, à la tête de notre pays, l'année prochaine. Il faut souligner que la forte mobilisation observée samedi dernier dans le chef-lieu de la province de l'Ogooué-Lolo peut aussi être un message envoyé aux adversaires du PDG dans cette partie du Gabon. Surtout aux partis "Les Démocrates" (LD) et l'Union nationale (UN) dont les leaders respectifs sont des anciens dignitaires du PDG et natifs de ladite région.

Guy Nzouba Ndama et Paulette Missambo, qui ont longtemps fait les beaux jours du parti au pouvoir dans cette province, sont désormais passés dans l'opposition. Et à ce titre, ils entendent combattre davantage leur ancienne formation politique de sorte à la réduire à néant dans cette partie du Gabon. La démonstration de force faite le week-end dernier par les leaders actuels du PDG dans l'Ogooué-Lolo sonne donc comme une réponse aux ambitions légitimes de LD et de l'UN. Tout comme elle traduit une détermination pour les "Pdgistes" logovéens à tout entreprendre aux fins d'anéantir l'adversité de l'opposition et atténuer les ardeurs de leurs anciens "camarades". Cela au moment où nombre d'analystes estiment qu'avec le passage de Missambo et Nzouba Ndama dans l'opposition, et le fait que le secrétariat général lui soit retiré au profit de l’Ogooué-Ivindo, l'Ogooué-Lolo pourrait changer de physionomie politique en 2023.

Par JKM & O'. N.

Libreville/Gabon