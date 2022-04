Éducation : dialogue ouvert entre le ministère et la Conasysed

La nouvelle ministre de l’Éducation nationale, chargée de la Formation civique, Camélia Ntoutoume-Leclercq et la ministre déléguée Aubierge Sylvine Ngoma ont rencontré hier les responsables de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation (Conasysed). Objectif : faire le point sur les différents chantiers en cours. DEPUIS sa prise de fonction en qualité de ministre de l’Éducation nationale, chargée de la Formation civique, en mars dernier, Camélia Ntoutoume-Leclercq a fait du dialogue social son cheval de bataille.

En effet, dans un contexte socio-éducatif encore marqué par des mouvements d’humeur et autres revendications syndicales, et dans la poursuite des travaux du dialogue social lancé en 2020, Camélia Ntoutoume-Leclercq et sa ministre déléguée Aubierge Sylvine Ngoma ont rencontré hier au sein de leur département ministériel, les responsables de la Convention nationale des syndicats du secteur éducation (Conasysed).

Cette rencontre, qui s’inscrit dans une volonté constante pour la membre du gouvernement d’apaiser les tensions au sein de son secteur, avait pour objectif de faire le point sur les différents chantiers en cours. Notamment sur les questions liées à l’organisation des concours internes d'entrée à l’École normale supérieure (ENS) et à l’École nationale des instituteurs (ENI), la régularisation des situations administratives de certains enseignants et la gestion des cas personnels, des points d'achoppement souvent avec les partenaires sociaux. Dans cette logique, les membres de la Conasysed ont affirmé leur attachement au dialogue social avec les autorités gouvernementales qui, selon eux, se montrent disponibles et restent à l'écoute.

"Comme il est de coutume, après la nomination d’une nouvelle équipe gouvernementale, la Conasysed prend aussitôt attache avec cette dernière. C'est ce que nous venons de faire en échangeant avec notre nouvelle cheffe de département sur un certain nombre de préoccupations : l’organisation des deux concours internes, les situations administratives, entre autres. Concernant le dialogue social, c’est un dossier qui est géré par la Coalition. Ce que nous pouvons dire c’est que le rapport sera remis à la tutelle le plus rapidement possible", a laissé entendre le délégué général de la Conasysed, Alfred-Désiré Engone.

Par Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon