Rapatriés : quid des dispositions sanitaires ?

Pour la premiere phase de rapatriement, ce sont au total 32 d'entre eux, partis de Douala, qui ont rallié la capitale gabonaise.

La réponse à cette interrogation est donnée à travers le dispositif visible à l'aéroport international Léon- Mba. Et pour cause, les plus hautes autorités de la République, à travers le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre le coronavirus et le ministère des Affaires étrangères, se sont organisées, de façon à prendre en charge ces personnes rapatriées dès leur arrivée.