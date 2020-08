Protocole sanitaire : ADL sous surveillance

Dans le but de freiner la propagation du Covid-19, les autorités aéroportuaires ont instauré, au sein de cet espace aérien, une série de mesures. "Afin de respecter les mesures sanitaires, le temps de traitement des formalités liées au départ est devenu plus long. Nous demandons aux passagers de se présenter à l’aéroport trois heures avant l’heure prévue du décollage, sans oublier des robots utilisant des rayons ultraviolets pour éliminer les virus", souligne une source proche de l'aéroport Léon-Mba de Libreville.

Quid de la collaboration de l'ADL avec les autorités sanitaires ? "Le ministère de la Santé qui travaille avec le Comité du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus (Copil) a affecté une équipe sur place, et c'est à elle que reviennent certaines tâches. À notre niveau les mesures barrières restent de mise, et nous faisons tout pour que cela soit respecté", rajoute la même source.