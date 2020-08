Filière-bois : Lee White inaugure la nouvelle usine de Precious Wood CEB

Le ministre des Forêts, Lee White, effectue une tournée d’inspection, du 26 au 30 août 2020, dans les provinces de l’Ogooué-Lolo et de l’Ogooué-Ivindo.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du suivi et du contrôle des activités forestières et fauniques, et vise entre autres à deviser avec les opérateurs économiques du secteur forêt-bois implantés dans les deux provinces, identifier et résoudre les défis auxquels ils font face dans un contexte marqué par la pandémie à Covid-19, et s’assurer de la bonne évolution de l’activité économique des secteurs dont il a la charge.

Première étape, Bambidi par Lastoursville, où le ministre des Forêts a procédé à l'inauguration de la nouvelle usine de transformation de bois de type Azobé de la société forestière Precious Wood CEB. En présence du patron de cette entreprise, Frédéric Ober, du gouverneur de l’Ogooué-Lolo, Jean-Bosco Assingabagni, et du représentant de la Banque africaine de développement (BAD) au Gabon, Robert Masumbuko.

Pour Lee White, la mise en fonction effective de la nouvelle usine cadre parfaitement avec la volonté du président de la République, Ali Bongo Ondimba, de créer 30 000 emplois dans le secteur bois d’ici 3 ans. "L’ouverture de cette nouvelle usine dédiée à la transformation de l’essence Azobé, particulièrement en période de pandémie, me donne beaucoup d’espoir pour l’avenir de l’industrie de transformation du bois dans notre pays. Elle nous permettra d’augmenter la productivité de notre forêt et de créer davantage d’emplois. En passant à la 2e et à la 3e transformation, nous arriverons aussi bien à multiplier le nombre d’emplois dans le secteur forestier, qu’à multiplier la valeur économique de notre bois ainsi que l’économie forestière par 10 d’ici 10 ans. Je suis convaincu que cela est possible", a indiqué le ministre.



Styve Claudel ONDO MINKO



