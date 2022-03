Pr Gassita : une bibliothèque a brûlé

Il était largement au-dessus de la mêlée dans la connaissance et l'enseignement de la médecine de la forêt. Pr Jean-Noël Gassita, maître gabonais de la pharmacopée a tiré sa révérence dans sa 89e année ce 29 mars 2022 à Casablanca, au Maroc. Il y était dans le cadre de suivis médicaux, selon une source proche de la famille jointe par L'Union. Disparu de la scène publique ces dernières années, celui que certains appellent affectueusement ''Tonton Noël'' ou révérencieusement ''Professeur'' était une sommité dans son domaine : la pharmacologie et la pharmacognosie qu'il enseigna à plusieurs générations d'étudiants en médecine. D'une humilité déconcertante, l'homme pouvait prendre des heures entières à vous partager sa passion pour les sciences de la plante lorsqu'il vous arrivait de le croiser à la terrasse d'un café de Libreville.

Aucune essence de la forêt gabonaise n'était inconnue au conservateur de l'arboretum de Sibang dont la renommée avait franchi les frontières nationales. Sa maîtrise de la pharmacopée africaine forçait l'admiration des confrères qu'il croisait souvent dans les grands forums dédiés à cette science. Couronnement d'une intense activité académique et pharmacologique, le Pr Gassita était également directeur délégué du Centre de recherches médicales de Franceville (Cirmf), un centre de référence mondiale.

C'est donc véritablement une grande bibliothèque au sens noble que lui confère Hampâté Bâ qui vient de quitter la scène. Mais une bibliothèque qui ne sera jamais entièrement consumée si et seulement si l’Institut d’études de pharmacopée et de médecine traditionnelle (Iphametra) arrive à survivre à son illustre créateur. Celui qui avait encore tant à donner à son pays et à la science.

I . I

Libreville/Gabon