Bientôt une nouvelle usine de production d'eau conditionnée au Gabon

La présidente de l’ONG ''My voice of the poor'' (MVFP), Odette Ekome Mezeme Caldwell, a dernièrement présenté aux leaders d'entreprises et businessmen de la place un projet portant sur la réalisation d'une usine de production d'eau conditionnée au Gabon. Pour parvenir à ses fins, l’ONG gabonaise a conclu un partenariat avec le groupe allemand Kones AG. Un consortium spécialisé dans la fourniture du matériel et des services pour l'industrie des boissons, la fabrication, la livraison, l'installation et l'assurance des services après-vente. " L'usine se spécialisera dans la production de l'eau conditionnée et la fabrication d'emballages ", ont soutenu Albert Zias et Vincent Parsy, respectivement directeur et responsable régional de Kones AG, zone Afrique francophone.

Isaac MUKETA MUELE

Libreville/Gabon