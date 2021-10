Port-Gentil/Grève des syndicats de l'éducation : comme un pétard mouillé

Le directeur d'académie provinciale, Ghislaine Gnague, assure que plus de 98% des enseignants dispensent les cours et que les effectifs des apprenants affichent complet.

LES cours, au titre de l'année scolaire 2021-2022, ont repris depuis le 27 septembre dernier sur toute l'étendue du territoire national. Mais celle-ci encore, comme bien d'autres auparavant hélas, est quelque peu brouillée par le mot d'ordre de grève lancé par les principaux syndicats de l'éducation nationale : le Sena et la Conasysed, notamment. Perturbant ainsi les cours dans plusieurs localités acquises à leur cause.

A Port-Gentil, le mouvement, à ce qu'il semble, n'est pas suivi. On parle même d'un pétard mouillé. En effet, rassure le directeur d'académie provinciale (DAP), Ghislaine Gnague, les enseignements se déroulent normalement. A l'en croire, plus de 98% des enseignants dispensent les cours. "A peine deux pelés trois tondus sont absents" a-t-elle confié.

Naguère poudrière, le bassin pédagogique de l'Ogooue-Maritime a radicalement changé. "Il suffisait qu'un syndicat claque les doigts à Libreville, pour paralyser les cours ici. Le premier degré en était le fer de lance" se rappelle un professeur de lycée admis à la retraite.

Un instituteur admet que des problèmes et des carences subsistent, mais pour lui, il faut sauvegarder l'avenir des enfants, totalement innocents dans cette bataille qui devient indigeste au fil des ans.

"A Port-Gentil particulièrement, le gouvernement n'a plus construit d'école depuis 1992, date de la construction des dernières établissements scolaires que l'on appelait à l'epoque " écoles Ngoua Ngou". Et pour pallier l'insuffisance des bâtiments au second degré, l'école du Parc des fêtes a été transformée en "CES du Parc" qui a englouti aussi l'école urbaine Groupe3. Résultat, les effectifs ont explosé dans plusieurs écoles. Tout ceci est regrettable dans un pays qui a le potentiel en ressources financières" a déclaré, dépité, un autre enseignant.

René AKONE DZOPE

Port-Gentil/Gabon