Covid-19 : L'accès aux lieux publics conditionné par la présentation d'une attestation de vaccination

L’information a été donnée ce mercredi à la faveur d'une conférence de presse animée par les membres du Gouvernement de la République gabonaise. Plusieurs mesures on été prises et annoncées. Le ministre de la Santé a annoncé la fin de la gratuité des tests de dépistage. Les tests PCR seront désormais payants dès le 15 décembre prochain. Les tests qui étaient gratuits seront désormais à 20.000 francs et le tests PCR VIP seront facturés à 50.000 francs CFA.

De plus, le Gouvernement conditionne l'accès aux administrations publiques, entreprises restaurants, débits de boissons par la présentation d'un test PCR négatif ou une attestation de vaccination.