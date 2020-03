Football : Arsenal prêt à libérer Aubameyang pour 55 millions d'euros

Encore sous contrat avec le club londonien d'Arsenal jusqu'en juin 2021, le capitaine gabonais de 30 ans, Pierre-Emerick Aubameyang, dont la clause libératoire a été fixée à 55 millions d'euros (environ 36 milliards de francs), devrait, une nouvelle fois, animer le marché des transferts au mois de juin prochain, si la situation liée au coronavirus revenait à la normale.

Selon le site espagnol Sport, qui rapporte l'information, "le club londonien veut un minimum de 55 millions d'euros, un chiffre qu'il juge juste, en raison de la qualité et des performances du joueur. Le FC Barcelone comprend qu'il peut faire baisser ce prix si un accord est conclu avec Aubameyang, et le footballeur insiste pour être l'une des signatures de Barcelone l'été prochain. Le Barça a rencontré l'environnement d'Aubameyang début janvier pour parler de sa signature une fois la blessure de Luis Suárez connue. À l'époque, Arsenal refusait catégoriquement de négocier et déclarait l'attaquant non transférable. Son environnement le plus proche était disposé à demander son départ en forçant Arsenal à vendre. Face à cette pression, et pour éviter qu'Aubameyang ne quitte Arsenal libre en juin 2021, les Gunners sont prêts à le laisser partir contre ce montant".

Pierre-Emerick Aubameyang est très courtisé. Et durant le prochain mercato, le natif de Laval en France devrait, une nouvelle fois, être la cible offensive des grands d'Europe. Dans le viseur de plusieurs grosses écuries européennes (FC Barcelone, Inter Milan ou encore Paris Saint-Germain) depuis de nombreuses années, l'ancien Stéphanois connaît un avenir incertain du côté d'Arsenal, où le board londonien souhaite lui offrir une prolongation.



Hans NDONG MEBALE



