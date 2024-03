Journée CEMAC: les chercheurs gabonais examinent les avancées de l'Institution sous régionale

"COMMUNAUTÉ économique et monétaire d'Afrique Centrale (CEMAC) 16 mars 1994-16 mars 2024 : 30 ans d'existence. Regards croisés entre chercheurs, praticiens et acteurs de l'intégration en Afrique centrale". Tel est le thème du colloque international organisé dans le cadre de la célébration de cette organisation sous régionale par le Centre de recherche en droit et institutions politiques (Cerdip), de la Faculté de droit et sciences économiques (FDSE) de l'Université Omar Bongo (UOB), qui s'est ouvert ce vendredi à l'Institut Français du Gabon.

Deux jours durant, les universitaires de la sous région se sont s'interrogés sur la question de l'intégration sous régionale. C'est du moins ce qu'a indiqué le vice-recteur de l'UOB, Charles Edgar Mombo dans son mot d'ouverture. Il s’agissait selon lui de passer “l'intégration sous régionale au crible de la critique scientifique pour saisir son état global, soupeser ses organes, son fonctionnement, mais aussi les points de réussite et les incomplétudes, afin de dessiner de nouveaux possibles”. Plus encore, ces deux jours étaient l'occasion pour le vice-recteur de véritablement se questionner sur “le niveau de réalisation des objectifs du traité instituant la CEMAC”.

Les efforts surmontés par l'Institution, les efforts consentis, la définition du choix économique et monétaire, autant de points qui ont constitué la trame des échanges à l'IFG. Les propositions des chercheurs prises à l'issue de ces travaux devraient améliorer le fonctionnement de la CEMAC pour les années à venir.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon