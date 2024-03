Orientation : les élèves de 2nde en Terminale au cœur de la bonne information

M.H.G est élève en classe de terminale au Complexe scolaire Michel Dirat. Contrairement à ses condisciples qui veulent embrasser les carrières de juristes, experts en banques et finances, elle caresse le rêve de faire des études en criminologie. D'où lui est donc venue cette idée ? Sans hésitation elle répond: de ses lectures et des films qu'elle n'a pas fini d'apprécier. Un modèle ? Non, elle n'en a pas forcément. Pour y parvenir, la jeune élève se documente et se renseigne déjà sur les établissements capables de l'accompagner dans sa formation et les débouchées qui découleront. Nous l'avons rencontrée vendredi dernier à l'occasion d'un séminaire d'information et d'orientation des élèves de 2nde en Terminale organisé par la coopérative dudit établissement avec le soutien de la direction général.

Les élèves ont, pendant un après-midi vu plusieurs profils défiler devant eux. L'idée à travers cette rencontre est d'accompagner les élèves dans le choix de leurs cycles supérieurs. C'est du moins ce qu'a indiqué le Directeur du lycée Michel Dirat, Jean-Claude Lisson. “Nous voulons leur donner la bonne information pour ce qui est de l'orientation scolaire et professionnelle. Ce qui va d'une certaine manière sceller leurs vies. Les choix qu'ils opèrent pourraient les lier à vie. C'est pour cela qu'il est important de les sensibiliser d'inviter les professionnels des différents corps de métier qui vont présenter ce qu'ils font. Ce qui aide ces enfants à faire de bons choix, et construire leurs projets professionnels” a-t-il expliqué.

Cette rencontre élargie aux élèves d'autres établissements a permis à chaque participant de faire construire une idée de carrière et de choix de formation.

R.H.A

Libreville/Gabon