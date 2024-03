JIF : comment inciter à l'orientation et maintien des filles dans les sciences ?

COMMENT ont-elles fait pour arriver si loin dans des secteurs habituellement dédiés aux hommes ? De quelles opportunités ont-elles bénéficié pour en arriver là. Quels sont les obstacles qui jalonnent ou ont jalonné leur parcours quotidien ? Que faire pour que la génération actuelle de jeunes filles s'oriente de plus en plus vers les sciences et y reste ? Ce sont autant de questions non exhaustives auxquelles a voulu répondre l'association Galien Africa au cours d'un webinaire organisé à l'occasion de la Journée internationale de la femme (JIF) le 12 mars dernier. Webinaire qui a réuni de nombreuses femmes de sciences d'Afrique et vu la participation de journalistes du Réseau des médias africain pour la promotion de la santé et de l'environnement (Remapsen).

En collaboration avec Global Health Strategies, l'ONG Speak Up Africa, il s'agissait ainsi pour l'ancienne ministre d'État du Sénégal, présidente de l'association Galien Afrique, le Pr Awa Marie Coll Seck, la présidente et cofondatrice de l'institut pour la santé mondiale et le développement, le Dr Magda Robalo de Guinée Bissau, le médecin consultant en santé publique, le Pr Rodha Wanyenze de l'Ouganda, le Pr Ndeye Coumba Touré Kane du Sénégal, la directrice de Initiative Yiya solution, l'ougandaise Sheeba Niwensiima entre autres d'édifier sur leur parcours. Mieux, il était question pour ces femmes de sciences d'Afrique d'émettre des recommandations pour inciter au maintien de la génération actuelle de jeunes filles dans les filières scientifiques.

De leur propos, on retient que la cellule familiale est le socle qui forge les femmes de sciences. Aussi revient-il aux parents, de mettre tous les enfants dans des environnements favorables dès la naissance. De même, il revient aux États de créer des contextes propices et des accompagnements attrayants pour mettre les jeunes filles en confiance afin qu'elles s'orientent vers les filières scientifiques.

Des prix incitatifs pourraient être parmi les solutions envisageables. Mais il faut impérativement une éducation de qualité pour en faire des mathématiciennes, physiciennes, chimistes compétitives. Au-delà l'amélioration des mentalités des femmes africaines sera primordiale pour y arriver.

Autant d'astuces pour le départ et le maintien d'une nouvelle génération de femme de sciences. L'Afrique est-elle prête à y aller ?

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon