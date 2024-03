CAF/ Championnat scolaire U15 zone Uniffac : le Gabon éliminé d’un tournoi fiasco

AVEC un match nul (1-1) en ouverture face à la République démocratique du Congo (RDC) et une défaite (0-2) contre le Congo Brazzaville, la sélection gabonaise des moins de 15 ans ne jouera pas cet après-midi au stade du 20-mai de Kinshasa, la finale du tournoi zonal de l’Union des fédérations de football de l’Afrique centrale (Uniffac). Et pour cause. Une différence de buts défavorable face à la RDC.

Ainsi, malgré un tirage au sort contesté, avec une programmation de deux matchs consécutifs lors de la première journée, les poulains de la coach Rabia Mbatchi Kapa ont tout de même déjoué les pronostics en arrachant le point du nul. Si la première manche face au pays hôte a été relevée en raison de la pression de la victoire, la coach gabonaise qui a remis en cause la légitimité des joueurs alignés par le Congo Brazzaville, se dit fière d’avoir aidé les jeunes à réaliser un beau parcours.

« Les joueurs se sont bien comportés, ils ont livré deux belles rencontres, mais c’est le football, il y a des jours où on perd. Même si en face on a joué contre des joueurs qui n’ont pas pu authentifier leur âge avec des pièces d’identité comme le passeport, à la place, ce sont des actes de naissances, c’est incroyable », a-t-elle déploré. Bricolé jusqu’à la dernière minute par le comité d’organisation, le tournoi zonal U15 de l’Uniffac se révèle être un véritable fiasco.

Hans NDONG MEBALE

Kinshasa/RDC