Importation illicite de produits laitiers infantiles : des allégations fallacieuses estime l'ANMAPS

L'Agence Nationale du Médicament et des Autres Produits de Santé (ANMAPS) a réagi, hier, au cours d'une conférence de presse, aux rumeurs persistantes faisant état d'une prétendue entrée illicite et illégale de produits laitiers infantiles sur le territoire gabonais. Plus précisément de la marque France Lait, jugée, selon la rumeur, impropre à la consommation.

À ce sujet, Dr Zara Bitsaka, pharmacienne et chef du département management de la qualité et de l'inspection pharmaceutique à l'ANMAPS, a, d'emblée, récusé ces allégations. Soutenant que cette rumeur reste tout simplement infondée. Selon la pharmacienne, l'ANMAPS est en amont et en aval du circuit d'importation de tout ce qui est médicament dans notre pays.

"La réglementation pharmaceutique en vigueur précise qu'en matière de promotion, l'interlocuteur principal est le laboratoire pharmaceutique fabricant ou exploitant. Lorsque le fabricant est à l'étranger, il crée une succursale ou il se fait représenter par une agence de promotion au moyen d'une lettre de mandatement, conformément au décret numéro 0001445/PR/MSPP du 28 novembre 1995, portant réglementation de l'importation, de la distribution et de la promotion des produits pharmaceutiques en République gabonaise", a-t-elle souligné. Précisant que le laboratoire pharmaceutique Regilait, dont est issue France Lait, mène ses activités d'importation des produits laitiers infantiles au Gabon par l'entremise d'une agence de promotion.

"Et tous les produits de ce laboratoire sont enregistrés au Gabon depuis plusieurs années, conformément à la réglementation en vigueur", a-t-elle assuré. In fine, Dr Zara Bitsaka rassure que nul ne peut se livrer à l'importation ou à la distribution des produits pharmaceutiques, s'il n'est détenteur d'un agrément signé par le ministère de la Santé, via l'ANMAPS. Car, a-t-elle insisté, l'ANMAPS maîtrise le circuit d'importation et de distribution des médicaments. Elle est garante de la réglementation, analyse et délivre les autorisations.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon