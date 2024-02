Ambassade du Gabon au Cameroun : matérialisation de la promesse du chef de l'État

EN grande pompe, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon au Cameroun avec juridiction au Tchad et en République centrafricaine, Paul Patrick Biffot, a reçu dernièrement, dans les locaux de la représentation diplomatique gabonaise à Yaoundé (Cameroun), des mains du conseiller spécial chargé des missions du président de la République, le colonel Albert Wora Moussounda, les clefs de son véhicule de commandement flambant neuf. Une matérialisation de la volonté du chef de l'Etat, le général Brice Clotaire Oligui, à améliorer les conditions de vie et de travail des diplomates gabonais à l'étranger. D'autant plus que lors de son séjour dans le capitale camerounaise en décembre dernier, le numéro un gabonais, conscient des difficultés qu'éprouvait Paul Patrick Biffot, s'était engagé à les résoudre aussi vite que possible. Avec à la clé, la réhabilitation des locaux de la chancellerie.

En tout cas, le colonel Albert Wora Moussounda a indiqué que ce geste, qui s'inscrit en droite ligne du processus de restauration de nos institutions, est l'émanation de l'ambition du président de la Transition à remettre notre pays sur des rails viables, solides, efficaces de nature à redorer son image hors de nos frontières. Tout en exprimant sa profonde gratitude au président de la République, Paul Patrick Biffot s'est dit ''fier et honoré de recevoir ce véhicule, symbole d'un Gabon digne soucieux de doter ses représentants des moyens à la hauteur des ambitions formulées par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI)''.

AN

Libreville/Gabon