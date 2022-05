Gestion du médicament : la direction veut impliquer la société savante

Le directeur de l'Agence du médicament, Dr Ange Mibindzou Mouelet s'est entretenu mercredi dernier avec les responsables des sociétés savantes. Dans sa volonté de rendre l'administration dont il a la charge plus performante, le directeur général a, lors de cet échange partagé sa vision à ses hôtes. L'un des points importants inscrits à l'ordre du jour portait sur la sécurisation du patient qui est l'une des missions de l'Agence.

Avec les responsables des sociétés savantes, Ange Mibindzou Mouelet a également envisagé la mise en place d'un cadre d'échanges régulier et éventuellement l'amélioration des formations médicales qui pourrait être une plus value dans la gestion du médicament. Pour ce faire, les différentes parties se sont accordées sur la disponibilité et l'expertise des responsables des sociétés savantes. Avant de se séparer de ses hôtes, le DG a suggéré la création d'une plate-forme d'informations qui pourrait améliorer la prise en charge des patients.

Précisions que l'Agence du médicament entend améliorer l’approvisionnement des médicaments sur le territoire gabonais, la sécurisation du patient, prendre en compte les préoccupations des sociétés savantes concernant les médicaments améliorés.

R.H.A

Libreville/Gabon