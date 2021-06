Gabon Égalité : clôture de l'atelier de formation des acteurs de la société civile

ORGANISÉE du 07 au 11 juin dernier au Centre hospitalier universitaire mère-enfant Fondation Jeanne-Ebori (Chumefje), l’atelier de renforcement des capacités des acteurs de la société civile, dans le cadre du projet Gabon Égalité, a pris fin et livré ses conclusions. En présence du ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong.

L'une des principales conclusions de cette rencontre, est l'objectif de former 66 responsables de 33 associations à la sensibilisation sur la contraception, les visites prénatales, la lutte contre les cancers féminins, la vaccination infantile et la lutte contre le Covid-19. Selon le membre du gouvernement, les quatre modules qui ont été présentés aux participants "permettent de sauver des vies, grâce à la mise à contribution de (leurs) compétences". Et de poursuivre, "ce projet revêt un enjeu majeur car, il a pour objectif de pouvoir améliorer la santé de la mère et de l'enfant".