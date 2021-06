Taekwondo : le président fédéral dresse les perspectives après Dakar

LE comité exécutif de la Fédération gabonaise de taekwondo (Fégatae) a organisé, le week-end dernier, dans un hôtel de Libreville, une réception en l'honneur des membres de la délégation gabonaise ayant pris part aux derniers Championnats d'Afrique de taekwondo qui se sont déroulés du 5 au 6 juin à Dakar (Sénégal).

Occasion pour le président fédéral, Me Denis Mboumba, de féliciter toute la délégation, notamment Amar Cissé, médaillé de bronze. "Nous sommes fiers de ce que vous avez fait pour la nation. L'hymne national a retenti à Dakar et ce fut un immense plaisir. Au départ, ce fut un pari fou de participer à cette compétition après près de cinq ans d'absence sur l'échiquier international. Mais grâce au soutien du ministre des Sports Franck Nguema, nous avons participé à ce tournoi avec les résultats connus de tous", s'est réjoui le président fédéral.

Se projetant vers l'avenir, Me Denis Mboumba a reconnu de prime abord que les chantiers et défis sont énormes. "Nous partons quasiment de zéro pour remettre sur les rails notre discipline. Notre premier combat consiste à trouver rapidement un siège fédéral. Ensuite nous doter d'une salle nationale, puis reprendre progressivement les activités au niveau domestique. À l'international, nous avons en ligne de mire les Championnats du monde qui auront lieu en Chine au mois d'octobre prochain. Et nous n'allons pas faire de la figuration, croyez-moi. Nous allons mettre dans quelques jours un programme de travail pour nos internationaux. Ce programme, nous allons le concevoir en ayant à l'idée la préparation de nos athlètes pour les prochains Jeux olympiques de Paris 2 024. Mieux, deux de nos sportifs locaux, pour l'instant, nous donnent satisfaction. Par conséquent, nous allons essayer de voir avec le ministère des Sports et le Comité national olympique comment des bourses peuvent être accordées à ces compatriotes ", renseigne-t-il.