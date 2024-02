Entrepreneuriat : les femmes d'Awep devisent avec l'ambassadeur des USA

Hier vendredi 16 février, une quinzaine de femmes de l'African Women Entrepreneurship Programme (Awep-Gabon) étaient hôte de son excellence Vernelle Trim FitzPatrick, ambassadeur des États-Unis au Gabon et en service depuis un mois seulement. Une rencontre qui a permis aux femmes entrepreneurs de cette association de prendre langue avec la diplomate américaine. Rencontre qui a par ailleurs donné l'opportunité à Vernelle Trim FitzPatrick de dire aux femmes Awep qu'elle a conscience qu'elles sont le cœur de ce pays.

''Nous devons voir comment mettre en place des initiatives individuelles et de groupes ou faire croître et approfondir celles déjà existantes pour pousser les femmes.'' Et, précise-t-elle, bien que l’ambassade des États-Unis n’ait pas beaucoup de ressources – pour donner aux femmes un financement ou envoyer encore plus de femmes que celles qui sont récemment allées aux États-Unis dans le cadre d’un programme du gouvernement américain – "nous avons la capacité de les mettre en contact avec des ressources pour les aider."

Aussi, l’ambassade verra-t-elle s’il est possible d’obtenir le soutien de l’USAID à Accra et d’autres sources pour des programmes supplémentaires. Et Vernelle Trim FitzPatrick d’appeler les femmes entrepreneurs d' Awep à lui partager des suggestions spécifiques.

À charge donc pour ces femmes de penser rapidement un plan d'action annuelle en indiquant les besoins prioritaires à lui soumettre pour l'orienter dans l'aide spécifique que cette spécialiste des questions africaines pourrait leur apporter.

"Un exemple de la façon dont nous aidons les entrepreneurs est d’organiser une délégation d’hommes et de femmes d’affaires gabonais pour aller assister à un salon de la franchise à New York. Nous pouvons offrir, par exemple, une formation aux délégués sur la façon de présenter… leur présentation aux investisseurs et aux hommes d’affaires américains", a terminé la diplomate américaine.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon