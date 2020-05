Enseignement à distance : l'Unesco apporte son expertise au Gabon

Le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mouguiama Daouda, et sa déléguée Yolande Nyonda, ont ainsi procédé, à l'immeuble interministériel, avec le chef de Bureau, représentant de l'Unesco au Gabon, Vicenzo Fazzino, à cette signature. L'objectif poursuivi est de développer et pérenniser le système national d'enseignement à distance.

Ainsi, il sera question d'accroître et de développer des outils qui permettront aux élèves de bénéficier des cours de manière pérenne et performante, sur l'étendue du territoire national, durant cette période du Covid-19.

Et le ministre de l'Éducation nationale de réagir en ces termes: " Cette crise est en train de nous rendre plus résilients et même nous amène à pallier certaines carences existantes. Nous avons franchi une étape très importante aujourd’hui dans notre longue marche vers le développement et l'amélioration de notre système éducatif. Et nous comptons mettre en place un dispositif pérenne et performant pour ce système."