Covid-19 : la fiabilité des tests Covid en question

D'après certains médias occidentaux, l'institut Pasteur admet que des échantillons sains ont pu être accidentellement contaminés. Mais pour le Pr Romain Tchoua, coordonnateur du Comité technique du Copil, les tests Covid reçus par notre pays sont fiables.

Face à de nombreuses spéculations faisant état de ce que les tests reçus par les États africains, en l'occurrence le Gabon, seraient contaminés, le coordonnateur du comité technique du Copil précise que "les tests que nous avons reçus ne sont pas faux. Je pense que les résultats que nous avons aujourd’hui correspondent avec les statistiques. On a réalisé près de 6 000 tests et on en a 1 000 qui sont positifs. S'il y avait plus de décès sur les gens Covid négatifs, je peux dire que mon test n'est pas bon. Et il faut préciser qu'on refait les tests, car vous pouvez être négatif aujourd'hui et positif par la suite. Ce sont les mêmes tests que d'autres pays utilisent, et c'est peut-être pour nous l'occasion de regarder l'origine, les fabricants de ces tests. Je pense que si les tests n'étaient pas fiables, d'autres avant nous l'auraient déjà signalé".

Avant d'ajouter qu'il faut reconnaître qu'un test, quel que soit le type, a ce qu'on appelle une sensibilité et une spécificité. La sensibilité veut dire que le test vous donne un pourcentage de positifs. La spécificité, quant à elle, vous donne un pourcentage de négatif. L'idéal de tout test est qu'il donne cent pour cent, soit en sensibilité, soit en spécificité. Et il faut savoir que dans tout test, on n'atteint jamais 100 %.



Hans NDONG MEBALE



