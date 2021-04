Enef  : port de bérets aux élèves

ADMIS à parfaire leur formation professionnelle à l'École nationale des Eaux et Forêts (Enef), 292 étudiants ont porté leurs bérets verts, consacrant leur intégration dans cette école paramilitaire, le week-end écoulé. La cérémonie y relative marquant le fin du premier semestre, s'est déroulée à l'Enef (au Cap), le samedi 24 avril 2021, en présence des parents et amis des étudiants.

Présidant ladite cérémonie, le directeur général de l'Enef, Bruno Nkoumakali est revenu sur l'intérêt de celle-ci et toute la symbolique qui l'encadre. “ Le port de bérets dans notre école, symbolise l'intégration des étudiants, qui après avoir franchi l'étape du tronc commun, dans l'école et peuvent poursuivre leur formation, une fois les exigences du tronc commun satisfaites. Désormais, ils doivent arborer fièrement l'insigne de notre école, qui est une école paramilitaire”, a indiqué le DG de l'Enef. Avant de préciser que : “ lorsqu'on prend des étudiants ici, ils ont le statut de recrus, ils ne connaissent pas encore l'insigne ou les symboles paramilitaires. Pour y par venir, il y a des étapes qu'il faut franchir. Une fois ces étapes franchies, l'étudiant fait désormais son entrée à l'école nationale des Eaux et Forêts”.