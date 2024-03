Droits de l’Homme : Paul-Marie Gondjout réitère l'engagement du CTRI

LA 55e session du Conseil des droits de l'Homme des Nations unies s'est tenue le 26 février 2024 à Genève, en Suisse. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Paul-Marie Gondjout, a pris part à cette grande rencontre au cours de laquelle il a réitéré l'attachement des autorités de la Transition aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales. "Attachées au respect des droits humains et aux libertés fondamentales, les autorités de la Transition se sont engagées, par le biais d’une feuille de route, à entreprendre des réformes politiques et institutionnelles pertinentes, pour asseoir les fondations d’un État moderne, résiliant, en phase avec les aspirations de ses concitoyens", a indiqué le garde des Sceaux, lors de son intervention.

Paul-Marie Gondjout a, ainsi, saisi cette opportunité pour lancer un appel solennel à l’ensemble des partenaires bilatéraux, régionaux, multilatéraux et autres acteurs pertinents à soutenir l’élan populaire de salut national en République gabonaise. " Cette démarche inclusive traduit notre engagement à tout mettre en œuvre en vue de renforcer les fondements de l’État de droit et de la démocratie pour une prospérité partagée. C’est le vœu et le projet du président de la Transition et du gouvernement de revenir aux droits fondamentaux de l’homme ", a-t-il indiqué.

Le ministre de la Justice s’est dit heureux de décliner les avancées consenties par le Gabon depuis les évènements du 30 août 2023, marqués par le "Coup de la liberté" opéré par les Forces de défense et de sécurité. Lesquelles ont engagé le pays dans un processus de transition démocratique qui prendra fin avec la tenue des élections libres et transparentes prévues pour fin 2025. Sur les réformes à venir, le garde des Sceaux a également évoqué l’adoption prochaine d’une nouvelle Constitution, d’un nouveau Code électoral et d’un nouveau Code pénal.

PMM

Libreville/Gabon