Tchibanga : 60 kg de cannabis saisis par l'Oclad à Mongo

UNE opération rondement menée par les éléments de l'Office central de lutte antidrogue (Oclad) a permis l'arrestation de six trafiquants de cannabis, le 26 février 2024 au village Dovoye, dans les environs de Moulengui-Binza, chef-lieu du département de Mongo. Il s'agit d'Evert Chely Mombo, Will Smith Moutsinga alias le Sénateur, 26 ans, Jerry Moussotsi, 30 ans, Ludger Tate Koumbe, Nel Garcia Mouvengui et Gilles Mounguengui Mabika.

Tous Gabonais. Selon une source autorisée, c'est un grand coup contre le réseau de dealers que viennent de porter le capitaine Judicaël Ditsoga et ses hommes. En effet, ledit réseau aurait plusieurs ramifications dans la province de la Nyanga. Et la saisie par l'Oclad de 60 kg de cannabis dont la valeur marchande serait estimée à 6 millions de FCFA, en est la preuve tangible.

À la faveur de l'audition des mis en cause, les enquêteurs ont établi qu'Evert Chely Mombo, élève en terminale au lycée Général Nazaire-Boulingui, serait le principal instigateur de la vente du chanvre indien auprès des apprenants des lycées et collèges de Tchibanga. De même, Will Smith Moutsinga alias le Sénateur serait le chef de ce gang présumé très actif dans la province de la Nyanga et au-delà. Quant au convoyeur du réseau, Ludger Tate Koumbe, il aurait principalement pour mission de livrer la "marchandise" auprès des vendeurs.

Lung MOUSSAVOU

Tchibanga/Gabon