Covid-19 : tout doucement vers les 2 000 cas

Une semaine après qu'on a passé la barre de 1 000 personnes atteintes, le pays compte déjà plus de 500 nouveaux malades. Une augmentation exponentielle qui découle des dépistages effectués dans les centres retenus dans le cadre de la riposte.

Dans sa traditionnelle communication du mercredi 20 mai, le porte-parole du Copil, Guy Patrick Obiang Ndong, annonçait que le Gabon compte désormais plus de 1 500 cas testés positifs au nouveau coronavirus. Avec six provinces désormais touchées, dont celle de l'Ogooué-Lolo, qui vient de s'ajouter à la liste, l'épidémie se propage à grande vitesse sur notre territoire. Une situation pour le moins inquiétante qui devrait alerter les équipes en charge de la surveillance épidémiologique quant à leur modus operandi. Avec plus de 300 personnes atteintes par la maladie dans la seule province du Haut-Ogooué, cette région est désormais considérée comme le deuxième grand foyer de propagation du nouveau coronavirus au Gabon.