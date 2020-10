Covid-19 : seulement 12 nouvelles contaminations en 72 heures

La province de l'Estuaire demeure la plus impactée avec 6 297 cas confirmés dont 9 des nouveaux cas positifs signalés dernièrement par le Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le Covid-19.

Après la province de l'Estuaire, suit le Haut-Ogooué qui a enregistré à ce jour 1 172 cas confirmés. Port-Gentil (Ogooué-Maritime) compte, quant à elle, 483 cas positifs dont trois des nouveaux cas signalés au cours des dernières 72 heures. Viennent ensuite les provinces du Moyen-Ogooué (417 cas confirmés), la Ngounié (168 cas positifs), l'Ogooué-Lolo (156 cas positifs), le Woleu-Ntem (144 cas confirmés). Et enfin l'Ogooué-Ivindo et la Nyanga qui enregistrent respectivement 17 et 28 cas confirmés.