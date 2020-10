CNPE : lancement des activités

Le CNPE, organe de réflexion, d'orientation, de conseil et d'action, a été créé avec la volonté de parents d’élèves de consolider l’école gabonaise et défendre les intérêts des enfants.

Cette organisation souhaite donc prendre une part active dans la construction du système éducatif gabonais en valorisant la politique éducative de l'État. "Le CNPE voudra aussi créer une véritable dynamique parentale pour l'accompagnement des apprenants, puis nous mettrons en place un réseau de solidarité en vue de soutenir les apprenants en difficulté sociale. Enfin, nous voulons former, informer et orienter les parents d’élèves dans le cadre du suivi pédagogique de nos enfants et entretenir un contact permanent entre les parents d'élèves et les chefs d’établissements", explique Donatien Boulingui, le président du CNPE.