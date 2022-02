Lutte contre la corruption : un expert canadien propose un remède à Francis Nkéa Ndzigue

Le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Francis Nkéa Ndzigue, a ouvert mardi dernier une conférence-débat sur la lutte contre la corruption. Autour du thème " La corruption parlons-en sans tabou ", cette rencontre, qui a vu la participation de plusieurs acteurs, notamment le cabinet Deloitte, la société civile, les bailleurs de fonds et les municipalités, était animé par un expert canadien, Christian Levesque. Il était question de trouver des solutions idoines pour venir à bout de ce fléau au Gabon.

Pour le ministre Nkéa, la corruption existe dans toutes les sociétés et il ne faut pas avoir honte d'en parler. "À travers cette conférence-débat, nous souhaitons tous ensemble, d'abord savoir quelles sont les causes, les conséquences et enfin proposer des pistes de solutions pour le Gabon dans sa lutte contre ce fléau", a fait savoir Nicolas Balesme, associé du directeur général de Deloitte. Notre pays a progressé d’un point et de 5 rangs par rapport à 2020, selon Transparency International. " C'est déjà un effort considérable ", a-t-il souligné.

Proposant quelques pistes de solutions, Christian Levesque a invité à la formation, la communication, la compréhension des risques dans différentes organisations et la révision de toutes les façons de faire. " C’est là une des clés qui va nous permettre d’éviter la corruption pour le futur", a-t-il insisté. Ajoutant qu'il faut qu'un certain nombre d'acteurs y participent. À savoir les artistes et influenceurs qui doivent s'impliquer dans l’éducation de la population en matière de lutte contre la corruption.

AEE

Libreville/Gabon