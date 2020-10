Covid-19 : Le Fonds Resiliart Unesco au profit des acteurs culturels

Figurant au nombre des victimes de cette pandémie, les acteurs du secteur culturel sont affectés par la suspension de spectacles et des expositions. Le Fonds Resiliart Covid-19 de l'Unesco est donc une bouée de sauvetage qui vient à point nommé.

Hier, ledit projet a été présenté au Musée national des arts, rites et tradition du Gabon au public cible. Occasion pour les bénéficiaires de saisir la portée de cette action de l'Unesco, qui est en parfaite cohérence avec le programme Culture de cet organisme onusien, notamment son axe d’action 2 : "Promouvoir la créativité, la diversité des expressions culturelles et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour le développement durable". L'objectif majeur est de contribuer aux efforts de lutte contre la propagation du Covid-19, à travers des campagnes de sensibilisation engageant une diversité d’acteurs culturels et une diversité de canaux.