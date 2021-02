Covid-19 : 204 nouveaux cas enregistrés en trois jours

L'ÉPIDÉMIE liée au nouveau coronavirus continue de se propager dans notre pays. À la date du 1er février 2021, on enregistrait 204 nouveaux cas positifs au Covid-19, 465 cas actifs et 37 hospitalisations (dont 12 patients en réanimation) sur l'ensemble du territoire national.

On comptabilise au total 8 022 cas confirmés dans cette province. Suit ensuite la province de l'Ogooué-Maritime qui a enregistré 16 nouveaux cas positifs sur 70 prélèvements réalisés à Port-Gentil, soit un total de 769 cas confirmés. La province du Haut-Ogooué quant à elle a signalé 3 nouveaux cas d'infections. Ce qui porte le nombre total des cas positifs au Covid-19 dans cette province à 1 219 cas confirmés.

Comme précisé préalablement, on assiste malheureusement à une progression dans les trois provinces précitées. Le reste des provinces sont encore épargnées par l'évolution de la maladie à laquelle on assiste.

Les provinces de la Nyanga, la Ngounié, l'Ogooué-Lolo, le Woleu-Ntem et l'Ogooué-Ivindo notamment ne présentent aucun cas actif depuis plusieurs semaines. Des informations sanitaires encourageant selon les autorités sanitaires. Elles montrent que la maladie est sous contrôle dans ces parties de l'arrière-pays. Et, la fermeture des frontières terrestres annoncée récemment par les plus hautes autorités va certainement maintenir cette tendance.