Consommation : La DGCC toujours sur le terrain

Instruit par Jean-Marie Ogandaga, ministre de l’Economie et des Finances, et cela malgré le confinement du Grand Libreville, les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) poursuivent leurs missions de surveillance des prix dans les marchés sur toute l’étendue du territoire.

Il s'agit de vérifier que les opérateurs économiques respectent la réglementation en matière de prix des produits alimentaires de première nécessité, mais aussi ceux des masques, gels et gants. Rappelons-le, ces outils sont indispensables dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Aussi une partie de ces agents sillonnent-ils actuellement les communes de Ntoum et de Kango, pour s’assurer du respect de ces dispositions. C’est également l’occasion pour eux de vérifier la disponibilité des produits dans les différents commerces, et de discuter avec les opérateurs économiques des difficultés qu'ils rencontrent, afin d’éviter toute rupture d’approvisionnement.

Selon le directeur général de la concurrence et de la consommation, Luther Steeven Abouna Yangui, ses collaborateurs ont clairement indiqué aux opérateurs économiques que " le gouvernement ne tolérera aucune spéculation sur les prix de l’ensemble de ces produits : tout contrevenant sera sanctionné".

Le directeur de la répression des fraudes et du contentieux, Anex Rodrigue Ngouoni, qui conduit ces opérations, invite la population à plus de vigilance et de collaboration, en dénonçant systématiquement tous les abus observés sur le marché, quel que soit le produit, en appelant au numéro gratuit 8085.



Innocent M'BADOUMA



