Action sociale : Des moustiquaires imprégnées de la FSBO aux personnes vulnérables

Le 25 avril dernier, la communauté internationale célébrait la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Une commémoration intervenue dans un contexte où tous les regards sont rivés vers l'ennemi invisible qu'est le nouveau coronavirus (Covid-19), reléguant au second plan les autres pandémies telles que le paludisme.

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) pour la famille, pour sa part, n'a pas manqué cette occasion pour aller à la rencontre des plus vulnérables de nos concitoyens. Et à cette occasion, cette organisation non gouvernementale a intégré des moustiquaires imprégnées dans son action de distribution de kits et bons d’achat alimentaires aux foyers économiquement faibles de Libreville, en cette période de crise sanitaire.

Ce sont, au total, 383 moustiquaires imprégnées qui seront distribuées aux familles identifiées par le réseau d’associations partenaires de la fondation. Au nombre desquelles figurent celle des Sourds d’Akanda, située à la cité Alhambra, et l’ONG "Les Guerriers du social", qui aide les familles vivant autour de la décharge de Mindoubé.

" Notre ONG aide une centaine de familles qui vivent dans une très grande précarité. Durant cette période de pandémie, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba nous appuie dans la sensibilisation aux gestes barrières et la distribution de kits alimentaires. Vu l’environnement dans lequel ces familles vivent, elles courent un risque plus élevé de contracter le paludisme. Ainsi, ces moustiquaires imprégnées leur seront d’une grande aide", explique Tupe Kassa Nzigou, président de l’Ong "Les Guerriers du social".

Notons que, le 4 avril dernier, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille avait initié le projet "Solidarité Covid-19", qui consiste à apporter un soutien aux populations défavorisées les plus durement impactées par les conséquences socio-économiques de cette pandémie.



