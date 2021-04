Communication : Léon-Brice Ovono Ndoutoume est décédé

NOUS l'annoncions dans notre édition du 7 avril dernier que notre confrère Léon-Brice Ovono Ndoutoume était très mal en point à l'Hôpital d'Instruction des Armées Omar-Bongo-Ondimba (HIAOBO) où il avait été admis à la suite de graves brûlures dues à un accident de feu le samedi 3 avril à son domicile au quartier Melen. Son pronostic engagé a abouti le 7 avril dans l'après-midi à son décès.

Journaliste émérite, Lebon (comme l'appelaient affectueusement ses amis) a mis son expérience au service de plusieurs titres. Auparavant, il fit les beaux jours du Service des sports d'Africa N° 1, la radio gabonaise à vocation panafricaine. Il fut même à la création de certains journaux qu'il anima avec beaucoup de professionnalisme à l'exemple de " Gabon Économie ", avant de collaborer à L'Union tant dans les rubriques " Sports ", " Faits divers ", et " Société et Culture ". Il abordait les sujets qu'il traitait avec beaucoup de talent. Ce qui lui a valu l'estime et la considération des différentes rédactions. En politique, il a siègé au Palais Léon-Mba comme député PDG après avoir été député suppléant de Mme Françoise Assengone Obame.