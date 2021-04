ANPI : cap vers la prospérité en 2023

Présidé par Aimé Popa N'Tzoutsi-Mouyama, installé le 2 avril dernier dans ses fonctions, le Conseil d'administration de l'Agence nationale de promotion des investissements (ANPI) Gabon s'est réuni le 6 avril dernier à son siège sis au centre-ville. Au menu : la validation de l'ensemble des dispositions et outils conceptuels nécessaires à l'optimisation du fonctionnement de l’Agence.

Au terme des travaux, les commissaires ont adopté la stratégie ANPI-prospérité 2 023 dont le but est de positionner l'ANPI au sein de la décision d'investissement. Concrètement, explique Ghislain Moandza-Mboma, directeur général de l'ANPI dont c'était le tout premier Conseil d'administration, il est question de doter l'Agence de ressources humaines motivées et engagées dans la mise en œuvre de ses objectifs. À terme l'ANPI vise la consolidation des ressources structurelles et financières pour atteindre son équilibre. Pour lui, la crise de la Covid-19 a démontré la sensibilité de l'économie gabonaise en matière d'importation. Aussi est-il urgent de se concentrer sur les filières d'investissement qui ont un impact sur leur réduction.