CHUL : Reprise du service alimentation

La ration alimentaire journalière proposée aux malades de cet hôpital public est un service de restauration constitué du petit-déjeuner, du déjeuner et d'un dîner. Ce sont donc trois repas complets avec entrée, plat de résistance et dessert, adaptés aux régimes alimentaires des patients, qui seront distribués tous les jours de la semaine.

"Les menus que nous proposons aux malades sont variés et dépendent de leurs régimes. Nous avons des régimes sans sel, des régimes diabétiques (régime normal et régime strict sans sel). Nous avons également des régimes salés, sucrés, liquides et semi-liquides. Le nombre de repas servis par jour dépend du nombre de patients hospitalisés", a fait savoir Berthe Zoé Bakedi Lipangou, responsable du service cuisine et alimentation du CHUL.