Banque alimentaire : des kits pour la prison centrale de Libreville

Le commandant en chef en second chargé des Ressources humaines, Jocelyne Espérance Assogba, a réceptionné le 9 mai dernier, à la prison centrale de Libreville, d’importants kits alimentaires et hygiéniques, don de la banque alimentaire.

Il s’agit d’un package composé, essentiellement, d’aliments de première nécessité et de kits hygiéniques destinés aux personnes fragiles et économiquement faibles, en détention à la prison centrale de Libreville, a indiqué le commandant en chef en second, lors de la réception des kits mis à disposition par l’Etat, dans le cadre de l’aide annoncée par les autorités gabonaises aux populations.

"La remise desdits kits aux responsables de la prison centrale de Libreville vient à point nommé. Elle entre dans le cadre de l’appel à la solidarité lancé par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et est en lien avec les mesures prises dont l’accompagnement aux structures comme la nôtre, dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19", a-t-elle dit.

Grâce à la mise à disposition des pensionnaires de la prison centrale des denrées alimentaires et autres produits d’hygiène, la direction de la principale maison d'arrêt du Gabon y voit un accompagnement non négligeable. Et saisit cette opportunité pour remercier le gouvernement, notamment la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Erlyne Antonela Ndembet-Damas, qui a su transmettre à qui de droit leurs sollicitations. Avant de rassurer quant à la redistribution, de manière efficiente, des kits aux ayants droit (détenus).



