Covid-19 : la Société de patrimoine en soutien aux structures hospitalières

La Société de patrimoine (SP) vient de mettre en branle la deuxième phase des actions arrêtées en vue d'accompagner le gouvernement gabonais dans la lutte contre le Covid-19. A savoir le soutien aux hôpitaux dont les personnels sont actuellement au front, pour sauver les personnes infectées par ce virus, qui a déjà tué 8 compatriotes à la date de jeudi.

Hier, cette entreprise a remis un important lot de matériel de protection, d'une valeur de plus de 20 millions de francs, aux structures hospitalières dont le besoin est criant. Les bénéficiaires sont les Centres hospitalo-universitaires de Libreville (CHUL) et d'Akanda (CHUA), le Centre régional de santé de Melen et la PMI de Louis. Ces dispositifs de protection individuelle sont composés des combinaisons et autres couvre-chaussures, couvre-lunettes, gants, masques, thermoflashes et gels hydroalcooliques.

En réceptionnant ce don, le directeur général du CHUL a rappelé que la guerre contre le Covid-19 ne peut être remportée efficacement qu'avec des soignants parfaitement armés, entre autres. "La gestion des stocks du matériel de protection est très changeante, car on peut faire face à des besoins plus importants d'un jour à l'autre. Le cas des patients Covid positifs accusant une comorbidité, qui ont besoin d'être visités plusieurs fois dans la journée. Les accessoires utilisés vont ensuite à la poubelle", a relevé Dr Marie-Thérèse Vane Ndong.

Si le geste de la Société de patrimoine est une bouffée d'oxygène, le DG du CHUL indique que les besoins restent considérables chaque jour. Elle explique que 9 336 combinaisons et 41 000 bavettes environ sont utilisées chaque semaine par les différents personnels soignants.



Styve Claudel ONDO MINKO



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie